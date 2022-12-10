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港鐵商場 齊賞聖誕限時購物優惠 每日獎賞高達$1,000

2022-12-10 列印
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港鐵四大商場包括PopCorn、德福廣場、青衣城及The LOHAS康城於即日起，為玩具迷分別打造「夢‧玩‧車站」、「聖誕機械工場」、「聖誕遊樂園」及「正義英雄基地」4大玩具聖誕場景，帶來迪士尼、彼思、Marvel、華納兄弟、派拉蒙環球的人氣玩具，還有一眾日本經典機械人和超人，為大人及小朋友打造可以盡情打卡玩樂的聖誕樂園。其中8大本地原創角色亦會隆重登場，與大家於5米高的玩具燈搭共度佳節！德福廣場及青衣城更特設期間限定店，讓大家盡情搜羅人氣珍藏玩具，為摯愛挑選聖誕禮物。

PopCorn「夢‧玩‧車站」
日期：即日起至2023年2月5日

青衣城「聖誕遊樂園」
日期：即日起至2023年1月2日

德福廣場「聖誕機械工場」
日期：即日起至2023年1月2日

The LOHAS康城「正義英雄基地」
日期：即日起至2023年2月5日
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