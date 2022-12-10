屯門市廣場 《寶可夢 朱/紫》冬日冒險之旅 7米高皮卡丘「巨」萌登場

人見人愛的Pokemon皮卡丘又返來啦！今次現身於屯門市廣場舉辦的「《寶可夢朱/紫》冬日冒險之旅START！」現場，帶來超矚目的7米高超巨型皮卡丘之餘，同步帶領粉絲認識最新初期三隻Pokemon -新葉喵、呆火鱷和潤水鴨，更有機會邂逅傳說級Pokemon「故勒頓」及「密勒頓」，親眼見識一下他們的霸氣！商場特設多個打卡位及對戰專區，可以體驗全新《寶可夢 朱/紫》任天堂Switch遊戲，或與其他訓練家透過「寶可夢集換式卡牌遊戲」展開激烈對戰。場內更設有「Pokemon冬日商品店」，可選購Pokemon Center原創精品！日期：即日起至2023年1月2日地點：屯門市廣場1樓中央廣場