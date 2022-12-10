東薈城名店倉 珍寶珠FUNtastic World 珍寶珠FUNtastic World 登上5米高熱氣球展開校園FUN-cation

論創意，東薈城名店倉與世界知名糖果品牌Chupa Chups珍寶珠破天荒創意聯乘的「FUNtastic World」主題活動可算最出色之一，既讓大小朋友親身體驗珍寶珠製作過程，場內又特設6個色彩繽紛、潮人打卡必到的珍寶珠互動裝置，包括二樓天橋的5米高「珍寶繽FUN熱氣球」、二樓中庭廣場「滿FUN棒棒學堂」內的6米高沉浸式「滿FUN棒棒禮堂」、甜香滿溢的「棒棒糖製造機」、網紅必到的「奪目滿FUN包裝站」、小朋友至愛的「超巨型珍寶珠」，以及二樓鄰近cdf Beauty的「棒棒糖繽FUN牆」，全場散發着甜蜜歡樂氣氛，共享甜絲絲幸福感！顧客亦可登入手機遊戲齊齊啟動Lolly 電子學生證，展開多個互動課堂任務，集齊電子珍寶珠蓋章即可換領限量版珍寶珠香薰座一座呢！此外，場內更設有全港首間集海外產品「珍寶珠無限FUN快閃店」，發售近60款主題精品如護膚品、家品、文具精品及糖果等，當中更有商場獨家聯乘文具用品及精選泰國版貨品首度正式於香港發售，收藏價值極高。日期：即日起至2023年1月2日地點：東薈城名店倉二樓中庭廣場