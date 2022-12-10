東薈城名店倉 珍寶珠FUNtastic World 珍寶珠FUNtastic World 登上5米高熱氣球展開校園FUN-cation

此外，場內更設有全港首間集海外產品「珍寶珠無限FUN快閃店」，發售近60款主題精品如護膚品、家品、文具精品及糖果等，當中更有商場獨家聯乘文具用品及精選泰國版貨品首度正式於香港發售，收藏價值極高。
日期：即日起至2023年1月2日
地點：東薈城名店倉二樓中庭廣場
疫情近三年，終再有郵輪以香港作航點。皇家加勒比集團旗下銀海郵輪的銀靈號，將於明年一月十八日抵港，停泊尖沙咀海運碼頭並於翌日啟航往新加坡，為近三年來第一艘接載境外遊客訪港，以及首個於香港出發的國際郵輪航...
2022-12-10
中國商用飛機有限責任公司（下稱中國商飛）昨早向中國東方航空交付全球首架C919大型客機。東方航空將引進五架C919客機，預料明年春季投入服務。據航班查詢軟件飛常準顯示，C919從上海浦東機場飛赴上海虹...
2022-12-10
日本億萬富翁前澤友作計劃明年展開dearMoon太空之旅，收到約一百萬人報名，終邀請八位藝人、藝術家和運動員等與他一起繞月飛行。八人名單揭曉，包括南韓組合BIGBANG成員T.O.P（崔勝鉉）。前澤友...
2022-12-10
港鐵大圍站上蓋大型屋苑柏傲莊I已獲批滿意紙，發展商陸續發信通知業主收樓，日前開放現樓予傳媒參觀，當中綠化園林及會所面積約28萬方呎，住客會所「FARM PAVILION」以莊園為主題，會所最大亮點是設...
2022-12-10
內地上月CPI數據符合預期，加上隔晚美股三大指數反彈，帶挈港股昨日向上挑戰2萬大關。恒指高開34點，早段曾倒跌45點，惟資金追捧內房、中資股等板塊，大市其後曾抽高476點，高見19926點，迫近2萬大...
2022-12-10
今晚卡塔爾世界盃八強，葡萄牙將於阿爾圖馬馬球場鬥摩洛哥，從賽前操練所見，隊長C朗拿度如上圈般先任後備。這名三十七歲老將又淪為替補，事件惹來各界關注，但他於社交媒體圖文並茂指出與隊友關係良好，全隊目標一...
2022-12-10
林作舊愛「十優港姐」麥明詩（Louisa）最近秘密跟昂藏六呎（183cm）的前副機師，現轉行保險的緋聞男友盛勁為（Keith）同遊北海道，由於Keith外形高大靚仔，有傳媒將佢同林作比較，仲話後者得1...
2022-12-10
內地推出抗疫「新十條」，統一了全國放寬抗疫措施的安排。西方媒體早前一直針對中國嚴謹的抗疫安排，認為限制了人民的自由。到中國放開限制的時候，他們又轉口說中國未來會出現疫情洪峰，中國將抵受不了。我的看法剛...
2022-12-10
昨晚舉行一年一度的騎師賽，結果出現雙冠軍和雙季軍，馬昆和蘇兆輝各以一冠一殿成績封王，騎師王平頭奪冠；而雙季軍是何澤堯和梁家俊，他們同樣勝出其中一關賽事。其餘呂健威勝出「威威鬥士」和「純金酒杯」，與何澤...
2022-12-08