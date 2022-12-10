慈雲山中心 Jagabee 魔法「卡」年華 首設逾78平方米巨型魔法陣

慈雲山中心首次與卡樂B聯乘舉辦「Jagabee 魔法『卡』年華」，卡樂B的人氣經典角色Potta化身為魔法師，分享神奇魔法力量。重點佈置有7樓空中花園設置逾78平方米的巨型魔法陣，於夜幕下亮起後，令整個環境增添夢幻氣息。另逾20米長的星光隧道亦璀璨奪目，為空中花園注滿閃爍色彩，加上魔法帽及祝福語燈牌，最適合與親朋好友打卡拍照留念！此外，於多個周末舉辦的主題遊戲，包括有「魔法拼拼樂」、「魔力尋法寶」、「擲出新魔法」及「神奇魔法圈」，玩畢後收集魔法印章可贏取禮物，並可參加魔法工作坊，製作獨一無二的聖誕小屋或裝飾。

日期：即日起至2023年1月15日

地點：慈雲山中心7樓空中花園