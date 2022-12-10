PopWalk天晉 炫彩聖誕樂園 探索13米長魔幻迷宮

今個冬日，PopWalk將各期商場打造成「Joy to the Town PopWalk Christmas Park炫彩聖誕樂園」，共有5大打卡及遊樂專區，配上七彩炫目的聖誕裝置，絕對是今年聖誕佳節情侶及親子必到的打卡熱點。特別要注意海天晉露天長廊設計了一條13米長的繽紛迷宮等待大家探索，之後可再暢玩七彩滑梯，喚醒大家的童心，而聖誕盒子趣拍區亦歡迎大家帶同毛孩前來玩樂打卡；至於聖誕當然少不了炫彩星光聖誕樹以及戶外雪花星光長廊，前來跟你的摯愛、閨蜜及心愛寵美，一同共度開心聖誕！除了打卡及遊樂專區，只要在場內消費滿指定金額，即可換領限量旅遊套裝禮品，精美又實用。

日期：即日起至2023年1月2日

地點：PopWalk 天晉1、2、3期及Ocean PopWalk海天晉商場