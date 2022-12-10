上水廣場「Sonny Angel 甜粉聖誕派對」 全新6大至萌節日系列造型登場

聖誕與可愛角色最是合襯，就像上水廣場便以風靡日本女生的Sonny Angel為佈置主題，設有多個主題趣拍區，配上粉紅系列色調及閃亮炫目的燈飾，絕對是情侶及閨蜜們必到的慶節熱點！而粉絲更不可錯過與6個以全新節日造型登場的Sonny Angel，把握機會近距離大玩互動遊戲及拍下甜蜜照片，場內更有販售機出售4大系列迷你公仔呢！另凡於場內即日消費滿指定金額，可換領限量心甜禮物，包括Sonny Angel Christmas Ornament快樂聖誕限量套裝及多用途旅行收納包等。

日期：即日起至2023年1月2日

地點：上水龍琛路39號上水廣場

