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YM2裕民坊 Pocky聖誕玩味之作 經典Pocky設計廊全面睇

2022-12-10 列印
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YM2裕民坊聯乘日本殿堂級零食品牌Pocky打造玩味十足的聖誕開心派對，共有8大主題趣拍區，包括超巨型紅色Pocky打造的鏡房「Pocky魔幻盒」、無間斷播放聖誕主題動畫的5米高LED屏幕「Pocky聖誕跑道」、以特別版「Giant Pocky」包裝打造的超巨型「Pocky幸運筒」，以及5個以不同口味Pocky盒配搭特色場景的打卡位。此外，場內更設有主題遊戲互動區，和專為粉絲而設的「Pocky設計廊」，可以一次過欣賞多年來的經典Pocky盒子，機會難逢，不容錯過。
日期：即日起至2023年1月2日
地點：YM²裕民坊商場各層
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