淺水灣灘畔商場the pulse Enchantale by the Sea 幻海魔法童話小鎮

■超隱私炫彩三角小屋

淺水灣灘畔商場the pulse將由12月12日至明年1月2日呈獻全新概念「Enchantale by the Sea幻海魔法童話小鎮」，誠邀「尋夢者」進入隱藏於the pulse近5000呎空中花園內的浪漫唯美童話小鎮，體驗沉浸式極致浪漫的童夢夜宴—穿越光影藝術裝置「魔法童話書」，開啟夢幻盛宴之夜，在黑暗中構築一場絕美感官饗宴；攜戀人及親友當一晚「炫彩琉璃小屋」的座上客，在180度全視角露天海景下共賞浪漫晚霞或炫星漫天，細味由全新班底、曾任職米芝蓮二星餐廳廚師精心打造的6道精緻Fine Dining美饌，透過品嘗佳餚美食帶您暢遊魔幻童話世界，重拾幸福快樂的美好時光，與摯愛展開專屬您們獨一無二的聖誕之旅。the pulse「Enchantale by the Sea幻海魔法童話小鎮」網上預約：https://www.kkday.com/zh-hk/product/124399聯絡電話：6323 6118