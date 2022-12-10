Mira Place Let's Gala This Christmas 盛會打卡及聖誕優惠

今個聖誕，由即日起至2023年1月1日期間，Mira Place誠邀全城男女盛裝出席「Let's Gala This Christmas」大型聖誕慶祝活動，參與3大聖誕Gala盛會 – Snap Gala、Joy Gala及Chic Gala，化身Gala中的閃耀之星，共渡普世歡騰的節日！除了於4大金光閃爍的佈置打卡之外，這場全港最矚目的聖誕Gala也會呈獻一系列目不暇給的精彩盛會及快閃優惠，包括互動變身魔鏡讓您盛裝出席聖誕盛會、獨家星級聖誕造型工作坊、DJ音樂表演、金色聖誕老人大派爆谷及人氣商戶限時快閃聖誕優惠等，把聖誕氛圍推至高潮！



歡度佳節當然要配上派對必備的美酒和焦香撲鼻的香濃咖啡，與摯愛好友輕鬆歡聚！Mira Place由即日起推出聖誕消費獎賞，Mira Place會員消費滿HK$800即可獲贈咖啡禮券，細味手工咖啡的獨有氣息；而消費滿HK$3,000更可獲贈意大利氣泡酒，為節日留下完滿的回憶！

Mira Place「Let's Gala This Christmas」

日期：即日起至2023年1月1日

地點：Mira Place 中庭