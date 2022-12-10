荃灣廣場呈獻Disney主題綠悠夢幻聖誕 兩大主題公園8大必影打卡位

Christmas time! Red or green?由即日至2023年1月2日，荃灣廣場L5 PLAY GARDEN將呈獻「Disney主題綠悠夢幻聖誕」，以木雕、綠色植物和燈光打造兩大主題「公主叢林派對」和「動物森林茶會」一共8大必影打卡位，包含Disney Princess 與 Disney Animals 主題的戶外裝置，快與一眾好友相約於5米高巨型聖誕樹下穿梭森系聖誕日與夜，慶祝聖誕！同場更特設期間限定店，設有逾250款商品包含「綠悠夢幻聖誕」主題限定精品及聖誕綠色植物，誓必令Disney粉絲瘋搶！



此外，荃灣廣場推出「聖誕小樹認領計劃」，消費滿指定金額及捐款即可認領屬於您的真聖誕樹一棵，捐款將為本港慈善機構「Make-A-Wish願望成真基金」的兒童於佳節送上聖誕祝福。另外，荃灣廣場亦推出「冬日賞買就買」及「期間限定賞」，最高可獲HK$1,750商場贈券，齊齊普天同慶！

荃灣廣場【Disney 主題綠悠夢幻聖誕】

日期：​​即日起至2023年1月2日

地點：​​L5 PLAY GARDEN