東港城HOHOHO! Amazing Christory Museum! 與芬蘭小精靈過聖誕

■每個打卡位都附有浪漫唯美的AR濾鏡，只要掃瞄QR code，便會見到小精靈。

由芬蘭創作團隊Silas Tonttukylä製作的Tonttu木雕小精靈公仔已有逾30年歷史，Tonttu今個聖誕一改低調作風，首度來到香港闖進將軍澳東港城的「HOHOHO! Amazing Christory Museum!」，帶大家展開一次聖誕考古之旅。「HOHOHO! Amazing Christory Museum!」以Christmas + History為主題，大家將化身成考古專員，穿越充滿北歐氣息的原木風聖誕博物館，與小精靈一起探索6大注目考古打卡位。每個打卡位都附有浪漫唯美的AR濾鏡，只要掃瞄QR code，馬上會看到活潑可愛的小精靈出現。當中最搶眼的自然是掛滿各種傳統聖誕裝飾的6米高Tonttu精靈聖誕樹與3米高薑餅人，均是你打咭的熱門地點。此外亦可以找到CHRISTORY巨型聖誕魔法鐘與巨型聖誕沙漏，與愛侶停住最浪漫一刻，增添彼此的難忘回憶。場內亦展示着一個微型芬蘭精靈村，有的Tonttu忙着裝飾聖誕樹、有的忙着包裹聖誕禮物，幫聖誕老人準備過聖誕。活動聯乘本地青年文創手工木藝品牌Dosha Woodcraft將會舉辦一連串的木藝工作坊，讓大家將廢木重生成精緻又實用的小家品；更會舉辦「朽木重生考察團」，帶大家了解廢木回收的過程，並體驗部分工序。The Point會員亦可憑指定積分及即日電子消費滿指定金額，即可換領原木風精品，或參與一連串聖誕手作坊。HOHOHO! Amazing Christory Museum!日期︰即日起至2023年1月2日地點：將軍澳東港城一樓中庭