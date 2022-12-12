漁護署試餵避孕藥遏止 鬧市白鴿數量大增居民怕禽流感殺到



米埔自然保護區和香港濕地公園早前先後檢獲帶H5禽流感病毒的黑臉琵鷺屍體，令人擔心禽流感隨候鳥輸入香港，感染社區雀鳥，危及人類。現時全港六百多個衛生黑點中，其中十七處列為「野鳥聚集及環境衛生問題」，主要是大量白鴿出沒，牠們飛近民居，令街坊擔心禽流感病毒就在左近。漁護署和食環署收到大量對白鴿的投訴，現正試驗向白鴿餵飼避孕藥。

太子水渠道一幅空地上經常有白鴿聚集，「最少過百隻，誇張時超過二百隻，場面震撼。」附近居民阿華估計，這裏餐廳多，又有垃圾站，吸引白鴿聚集，「亦有街坊餵飼，令到愈來愈多白鴿飛來搵食。」阿華指，白鴿太多，環境變差，「地上有很多糞便，如果帶禽流感，後果可以好嚴重。」鴿群亦造成滋擾，「牠們一大群在行人路聚集，有些拖着小朋友的家長，不想和鴿群太接近，會兜路行。」



大角咀奧海城私人屋苑柏景灣亦是鴿群聚集地，「近一、兩年，多了白鴿在窗外飛來飛去，或單位窗台下面有空位，白鴿飛來休息。」住客黃先生指，屋苑圓形會所天台早上和傍晚都有大批白鴿停留歇息，「起碼有五、六十隻，落雨後來喝水，天晴時來曬太陽。」黃又說，「白鴿不是猛禽，但數量太多，有點擔心。」



深水埗亦有多個白鴿聚居點，「東京街和長沙灣道交界，以及石硤尾的棠蔭街，都有很多白鴿。」深水埗區議員李庭豐指，不時收到街坊對白鴿的投訴，「多數關注地上佈滿糞便，怕衛生出問題。」李指，深水埗區議會多次討論白鴿問題，「探討如何防止白鴿聚集，以及打擊人們餵飼。」

政府作多措施防野鳥聚集



就白鴿滋擾一事，漁護署回覆稱，今年截至十一月共接獲六百零七宗野鴿投訴或查詢，署方一直持續監察野鴿聚集黑點，去年九月起在港鐵堅尼地城站、九龍城馬頭圍道、馬坑涌道休憩花園和西貢區港鐵坑口站三個野鴿聚集點，展開為期兩年的野鴿避孕藥試驗計劃，試行向野鴿餵飼塗上避孕藥的飼料，以控制繁殖。該署根據計劃成效和實際情況，以及參考顧問分析和建議，決定下一步工作。為監察禽流感，該署接獲野鴿滋擾報告後，會即時派員到現場巡視，並收集鳥糞樣本作禽流感病毒測試。



食環署過去兩年共接獲一千二百多宗野鳥聚集影響公眾地方環境衞生投訴。署方稱，會派員巡查及對餵飼野鳥致弄污公眾地方的人士採取執法行動；按現場情況及需要加強清洗及使用稀釋漂白水消毒有關地點；以及在有關地點懸掛警告橫額及派發宣傳單張，提醒市民不要在公眾地方餵飼野鳥，否則可能被檢控。