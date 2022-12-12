白鴿聚集壞衞生 應保持距離不餵飼

■漁護署在多個地點推行野鴿避孕藥實驗計劃。

香港原鴿生態及社區政策研究小組主席Kelly說，白鴿是已被馴化的動物，其祖先早被人飼養，「白鴿會選擇接近人類生活，不像其他野生雀鳥這麼怕人，就算人行近，都不會飛走。」她說，社區的白鴿，多數吃餐廳廚餘，或在垃圾中覓食，「白鴿聚集會有好和壞影響，好的是讓市民容易欣賞小動物，壞就是衛生問題。」Kelly建議市民，最好和鴿子保持一定距離，「不應該餵飼，因鴿本身有覓食本能，如持續餵飼，鴿子常來，數量亦會不斷上升。」另外，如白鴿在大廈外牆築巢，她建議市民不要趕走：「白鴿築巢是為了孵蛋，大概兩個月就完成，之後會飛走。」長遠來說，她希望政府可以人道方法減少社區鴿子數目，「政府可研究找地方建鴿社，將社區鴿子吸引來終老」。