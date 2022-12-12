白鴿聚集壞衞生 應保持距離不餵飼

Kelly建議市民，最好和鴿子保持一定距離，「不應該餵飼，因鴿本身有覓食本能，如持續餵飼，鴿子常來，數量亦會不斷上升。」另外，如白鴿在大廈外牆築巢，她建議市民不要趕走：「白鴿築巢是為了孵蛋，大概兩個月就完成，之後會飛走。」
長遠來說，她希望政府可以人道方法減少社區鴿子數目，「政府可研究找地方建鴿社，將社區鴿子吸引來終老」。
米埔自然保護區和香港濕地公園早前先後檢獲帶H5禽流感病毒的黑臉琵鷺屍體，令人擔心禽流感隨候鳥輸入香港，感染社區雀鳥，危及人類。現時全港六百多個衛生黑點中，其中十七處列為「野鳥聚集及環境衛生問題」，主要...
2022-12-12
前國家主席江澤民上月底逝世，海軍揚州艦昨午護送江的骨灰到長江入海口，在江遺屬送別下，將江澤民骨灰撒入大海。新華社昨晚報道，遵照江澤民及其親屬的意願，江澤民骨灰昨午在長江入海口撒入大海。報道稱，受黨中央...
2022-12-12
涉嫌貪腐的秘魯總統卡斯蒂略遭國會彈劾罷黜及被捕後，政局再陷動盪。律師出身的女副總統博盧阿特宣誓就任總統後，上周六在總統府主持新內閣宣誓。但街頭示威加劇，示威者堵塞多條高速公路，並向警察掟石，抗議卡斯蒂...
2022-12-12
港鐵大圍站上蓋大型屋苑柏傲莊I已獲批滿意紙，發展商陸續發信通知業主收樓，日前開放現樓予傳媒參觀，當中綠化園林及會所面積約28萬方呎，住客會所「FARM PAVILION」以莊園為主題，會所最大亮點是設...
2022-12-10
恒指經過11月強勁反彈後，上周升勢持續，更重上19900點。有多位證券業人士表示，中國防疫政策放緩，令市場信心持續增強，港股出現強勢反彈，本周恒指有可能上試20000點，並在高位波動。短期內，與內需相...
2022-12-12
英格蘭在周六卡塔爾世界盃八強1:2不敵法國，他們原本有機會追和迫打加時，可惜本身已射入一個十二碼的射手哈利卡尼，末段再獲極刑時卻射失，連累球隊未能連續兩屆殺入準決賽。成為出局罪人，但這名英軍隊長不像過...
2022-12-12
2016年肥媽（Maria Cordero）舉行《友誼長存30週年香港演唱會》正式告別紅館，休息6年，肥媽將於下月27及28日（初六、初七）重返紅館開騷。今時今日的肥媽唔再輕易講「告別」兩字，她自爆退...
2022-12-12
照顧殘疾親人，令人身心疲累，壓力沉重。過去幾年，相隔不久，便有照顧者壓力爆燈，向殘疾親人下手，釀成倫常慘案。昨天慈雲邨一對年邁夫婦，疑長期照顧患病的四十七歲女兒，壓力爆煲，有人趁女兒熟睡後錘擊，導致死...
2022-12-12
昨日沙田馬場舉行國際賽，最終港隊勝出其中三場大賽，分別是「浪漫勇士」贏香港盃、「加州星球」贏香港一哩錦標，以及「福逸」贏香港短途錦標。而日本代表「瑪蓮必勝」則勝出香港瓶。至於騎師王是潘頓，他憑文廄「線...
2022-12-12