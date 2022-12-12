﻿將藍隧道通車暢順 女子炒單車下巴受傷﻿

■不少單車愛好者也騎着愛車前來欣賞。

■參觀之餘也不忘自拍「打卡」留念。

建造二十年的將軍澳藍田隧道及將軍澳跨灣大橋，昨日正式通車，同時開通單車徑和行人道，大批市民趁周日到大橋「打卡」留念，場面熱烈。但有一名女子踩單車時，疑車速過高，失控撞向花槽，下巴受傷，須送院治理。而在單線雙程的單車徑上，亦有不少單車友停車自拍，其他單車須左閃右避，有時險象環生。將藍大橋昨早八時開通，大批車輛在將藍隧道兩邊入口等候，想第一時間體驗過橋，警方在場維持秩序。在日出康城，八時前，在工程車及警方開路下，多輛電單車率先「跑出」，轉左駛入跨灣大橋，往調景嶺方向。另一邊由調景嶺來的車約十分鐘後，在警車帶領下駛到新路。大批市民湧橋上「打卡」有司機指，在隧道內沒有看到工業邨及市中心的指示，出隧道才看到，有機會未能切線往市中心，期望路牌指示能更清晰。亦有司機指自己不需五分鐘便由東區海底隧道到達將藍隧道，不過網上地圖仍未有新隧道導航資訊，顯示自己在海中心「浮下浮下」。跨海大橋為全港首條三合一海上高架橋，具備行車道、單車徑和行人路。單車徑及行人徑沿途均可飽覽無敵海景，昨日吸引大批單車友和市民來打卡。不過，由康城方向上落的行人路和單車徑未標示清楚，許多市民錯誤行上單車徑。有單車店指昨日早上只租出三分一的車，又指因應新路落成，特意購入一百部新單車，做租車生意。大橋啟用半日，發生第一宗單車意外。下午一時多，一名三十多歲女子踩單車向康城方向時，疑因車速太快，失控撞向分隔行人路和單車徑的花槽，其下巴受傷，她現場接受治理時清醒，其後送院治理。有單車友指出，不少市民沿途停車，站在單線雙程的單車徑上自拍，其他經過單車要左閃右避，有時頗驚險。近三時半，茶果嶺道近油塘迴旋處往將軍澳方向，有兩架私家車相撞，意外中無人受傷。受意外影響，將藍隧道往將軍澳方向入口擠塞，部份行車線封閉。