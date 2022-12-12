內地確診減續放寬防疫﻿ ﻿﻿藥店捆綁銷售抬高藥價﻿

■退燒藥物早前被搶購，面對缺藥潮，有藥店乘機以捆綁式銷售藥物。

內地新冠疫情逐漸緩和，但退燒藥物早前被搶購，市面供不應求，多地醫院的發熱門診求診者眾多，其中北京市逾三百間社區衛生服務中心近日加設發熱診區，按情況分流處理。此外，有藥店乘機抬高藥價，並要求市民購買可紓緩新冠肺炎的連花清瘟膠囊時，消費者須捆綁購買其他藥品。內地單日新增一萬〇五百九十七宗本土個案，較前一日少約三千宗。多地陸續放寬防疫措施，今日起廣州市高二、高三年級學生可自願回校上課，但須按年級及班別分不同時段用餐；深圳即日起亦不再對抵埗人士採取疫情核查防控措施。新增10597本土個案與此同時，多地醫院的發熱門診都出現大排長龍的情況。在北京朝陽醫院，有市民指在發熱門診外排隊超過六小時，當中有多名快測陽性市民稱，因為在社區及藥店買不到退燒藥，才來發熱門診尋藥，而醫院亦出現缺藥情況，北京市第六醫院指自上周五（九日），全院的退燒藥、消炎藥、止咳藥等都清空，連院內有醫護受感染後亦買不到藥服用。為了疏導人流，全市三百四十九間社區衛生服務中心會建立發熱診區，市民如有需求可首選居住地社區衛生服務中心，根據健康評估情況和臨牀表現，實施分類處置。廣州、武漢、重慶等城市亦出現不同程度的感冒類藥物短缺。有藥店說，「新十條」取消買藥限制，致需求量急增，原本總公司一星期會送兩次貨，但上周五已無法配貨。面對缺藥潮，有藥店乘機以捆綁式銷售藥物。四川成都市場監督管理局接到民衆投訴，想購買連花清瘟膠囊，卻被要求捆綁另五種藥品，最後被索價二百多元，才配到一盒連花清瘟。其後，當局派人到場巡查，藥店工作人員更表明不會單獨出售連花清瘟，執法人員還發現該藥店涉嫌抬高藥物售價。該店銷售記錄顯示，連花清瘟本月二日的進價約二十元人民幣一盒，當時賣二十五元，利潤約五元；至九日，連花清瘟進價降至約十三元人民幣一盒，藥店卻將售價調高至二十九元人民幣，利潤是以往三倍多。當局責令該藥店停業整改，並進一步調查其涉嫌違規行為。