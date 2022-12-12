粵港放寬跨境貨車「點對點」運輸

深圳市口岸辦公室宣佈，經粵港兩地政府溝通，今日凌晨起，優化粵港跨境貨車管理模式，放寬為「點對點」運輸模式，用以統籌做好疫情防控和經濟社會發展，保障產業鏈供應鏈安全穩定。特首李家超稍早前透露，已與內地政府取得共識，放寬跨境貨運限制，跨境司機不用再在指定地點交收貨物，可直接點對點提貨交貨。同時，貨運量並無限額，只須事先申報。李家超亦指，本港明年可能與內地通關，但強調要按部就班，例如先爭取增加健康驛站名額等。運輸及物流局發言人昨日亦言，自今日起，會繼續為跨境貨車司機在香港口岸進行核酸快檢，司機憑「粵康碼」上48小時內核酸陰性證明可進入內地。