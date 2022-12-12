從ERB學員晉身導師 傳承技能發展事業

■張浩南以自身經歷感染學員投入學習，獲頒發「2020-21 ERB傑出導師獎」。

■李玉芬於九十年代起擔任ERB課程導師，向學員傳授房務運作知識和技巧。

■李玉芬（右）獲頒發「ERB 30 傳承導師獎」。

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在進修增值路上找到興趣，提升專業技能，當能成就理想事業。兩位僱員再培訓局（ERB）課程導師從修讀ERB課程自我增值開始，到覓得心儀的工作，在專業路上穩步發展，繼而將所學知識和技能傳承——這趟自助助人的人生旅程，可謂饒富意義。傳承知識與技能 為行業培育生力軍咖啡世界翻開了張浩南的事業新篇章。從事飲食業的他因經常看到同事調配飲品，漸漸對咖啡拉花萌生興趣，遂報讀了ERB「咖啡調製員基礎證書」和「咖啡拉花藝術基礎證書」課程，自此踏上咖啡師的職途。張浩南分享道：「咖啡店內定期舉辦課程，讓我有機會參與教學，更激發起培育行業新血的熱誠。我一邊於業界累積經驗，一邊進修並考取多項國際專業證書，其後晉身成為ERB課程導師，至今任教逾四年。」角色上的轉變，讓他能易地而處：「自己也是走過相同的路，會更明白學員在學習上的困難與期望。除了教導學員咖啡知識及技能，鼓勵他們持續提升水平，亦希望推廣和傳承咖啡文化，為行業培育新人。」咖啡課程的學員來自不同背景，張浩南教得其樂，與他們亦師亦友，積極透過自身經驗和網絡，協助學員在行業發展。他並表示坊間不少咖啡店都樂於聘請「後50」。「專業路上無論任何時候都不要為自己設限，勇敢踏出第一步，便能發掘更多咖啡趣味。」技能增值進修奮發 持續提升專業表現另一位ERB畢業學員李玉芬早在九十年代便修畢ERB「酒店房務員課程」，繼而入行並獲任職的酒店推薦她成為ERB課程導師，至今任教超過20年。多年來的教學工作為她帶來成就感，當中最滿足是見證學員的正面轉變。「房務員的實務工作可熟能生巧，然而，提升學員的個人素養更為重要。作為導師要多鼓勵他們，並透過自身經驗分享，協助他們建立自信心與毅力。」雖然工作繁忙，李玉芬仍堅持進修學習，務求提升專業水平，為學員提供適切的支援。因著對教學的熱忱和對專業服務的堅持，李玉芬於2002年起擔任ERB「實務技能培訓及評估中心」的評估主任，冀為行業培育具質素的人才。「由於課程培訓內容切合酒店房務工作的實際需要，故學員修畢課程後會較易入職，而學員透過評核亦能更準確掌握職場需求。」李玉芬鼓勵大家無論從事任何崗位也應保持學習的心，修讀培訓課程提升技能，以專業表現在事業路上邁進。（資料由客戶提供）