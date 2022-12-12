浪琴國際賽逾4.4萬馬迷入場

馬會年度重點賽事浪琴香港國際賽事昨在沙田馬場舉行，吸引逾四萬四千名觀眾、三百名國際馬壇外賓到場，現場有歌手高歌助興，嘉賓可除口罩合照，賽後更有煙火匯演，場面熱鬧盛大。馬會形容，昨日的賽事向世界證明，香港重返國際舞台。



疫情下，每年十二月第二個周日舉行的香港國際賽事雖沒停辦，但二○年全面閉門作賽，去年雖局部開放予約萬七人入場，惟相關人士贏頭馬影威水相祝捷亦要戴住口罩。但昨日的沙田馬場恢復熱鬧，除了有逾四萬四千人觀戰、逾三百名國際馬壇外賓雲集，相較去年僅五十名外賓來港參與賽事，同時採取閉環式管理，相差甚遠。



馬會邀來政務司司長陳國基到場為開幕儀式主禮，同場有李克勤高歌助興，如此盛大場面是疫情以來首次。最難得是贏馬騎練、馬主及頒獎嘉賓，都暫時除下口罩合照，在頒獎台及凱旋門重現歡顏。此外，賽事結束後，現場有煙火匯演。

馬會︰香港重返國際舞台



香港賽馬會行政總裁應家柏在賽後表示，昨日的比賽是一個真正的全球盛事，強調香港從來沒有離開國際舞台。此外，馬會早前放寬入場及飲食限制，入場毋須預約，持「黃碼」人士亦可進場。所有人士都可在馬場室外範圍飲食。



四場一級大賽的戰果方面，港隊馬在萬千馬迷吶喊加持之下，表現格外神勇，僅被日本馬「瑪蓮必勝」於香港瓶先聲奪人，之後憑「福逸」、「加州星球」與「浪漫勇士」於香港短途錦標、香港一哩錦標，以及最高殊榮香港盃連陷三城，是繼二○一八年後，港隊再次贏得四場國際賽的其三，炒熱全場馬迷情緒。



國際賽日除了人氣滿瀉蓋過寒冷氣溫，馬會生意亦破紀錄，全日十場賽事的投注額高達十七億二千九百萬元，是國際賽日自於一九八八年設辦以來，投注額最高的一次。