學者：經濟即時受惠 內地月內擬小通關 緊急 公務 商務先行

■學者認為，港與內地人員往來恢復後，經濟必獲改善。

立法會議員黃國

立法會議員陳恒鑌

內地近日推出「新十條」，各省市快速調整防疫措施，大步邁向寬鬆處理。港人渴望三年的兩地免檢疫通關，有跡象快將實現。有立法會議員引述內地消息指，內地或於本月內先對緊急、公務及商務人士開關。亦有議員透露，農曆新年前應能夠通關，讓港人回內地過年，但要求每日有較多配額並抽籤，體現公平。民建聯立法會議員陳恒鑌昨午在facebook發文：「消息指內地本月有機先對緊急、公務和商務開關，大家為逐步復常喝彩！」陳其後向本報解釋，有內地人士向他透露，當局正籌劃開關方案，但具體安排，例如配額等，仍屬未知數，但強調除非有特別問題，本月內很大機會成事。議員相信採配額制工聯會立法會議員黃國亦向本報表示，據他獲悉，農曆新年前香港應能夠與內地免檢疫通關，讓港人回內地過年。他相信，屆時內地會設定配額，雖然未知具體數字，但他要求起碼每日一萬個，才能應付基本需求。黃強調，通關配額最好抽籤分配，才讓市民覺得公平，並杜絕黃牛黨。此外，他亦希望當局能維持「人文關懷通道」，讓長者、孕婦等有需要人士申請。內地本月七日公佈「新十條」後，多個省市陸續放寬防控措施，其中北京、上海、廣州、成都等取消「落地檢」，不再檢查跨地區出入人員的健康碼、核酸檢測陰性證明等。外界關注，目前「5+3」（五天集中隔離+三天居家隔離）的入境隔離時間會否進一步縮短。繼成都後，部份正在深圳隔離的網友反映，上周日下午接獲檢疫酒店通知，隔離滿五天後可以自行離開，紛紛慶祝「5+0」，但深圳衞健委回覆傳媒查詢指，「5+3」維持不變，是否全國同步實施「5+0」仍待觀察。據報，關閉多時的深圳羅湖口岸近日大掃除，福田口岸全面消毒清潔。有口岸人員透露，過年前後或會開關。浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才認為，通關定能提振本港經濟，他引述數據指，一八年旅遊佔本港經濟約百分之五GDP，內地旅客更佔零售兩成生意，人員往來恢復後，經濟必獲改善。