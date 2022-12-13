富力地產創始人張力涉賄 遭美國通緝倫敦被捕

據彭博報道，富力集團聯合創始人、內地房企富力地產（2777） 聯席董事長張力張力，因被控在美國加州為獲得合同而提供回扣，遭美國政府通緝。



張力已於十一月三十日被倫敦警方拘捕，正面臨引渡程序。檢控官Mark Summers表示，張力對引渡提出了抗辯。法官John Zani周一批准張力以一千五百萬英鎊（約一億四千三百萬港元）保釋，是英國法院有史以來最高的聯合保釋金。

1.43億保悉金刷英紀錄



據悉，富力透過國內分支機構在美國開展業務。該分支機構負責三藩市一個數百萬美元的大型住宅和商業綜合開發項目。



總部在廣州的富力○五年在聯交所主板上市，成為首家納入恒生中國企業指數的內房企業。