三年疫情500賓館倒閉 賓館業招舊夥計回巢 豪裝房間再迎自由行

■Hong Kong Motel負責人何小姐花費二十萬翻新賓館，預備迎接新客。

■香港旅館業協會創會會長梁大衞有信心明年三月底前，香港能與內地落實通關。

新冠疫情襲港三年，遊客幾乎絕跡，賓館業首當其衝，業內指近五百家倒閉。近日傳出農曆新年前兩地可免檢通關的消息，倖存的賓館即時重整旗鼓，準備迎接內地遊客重臨，有東主馬上召回昔日辭退的員工，亦有人花費數十萬豪裝，翻新房間，務求旅客留下好印象，助旅遊業復常。特首李家超前天透露，「很現實的可能性」可於明年達成全面通關。香港旅館業協會創會會長梁大衞向本報估計，明年一月底或有機會實施入境「0+0」，並有信心明年三月底前香港與內地落實免檢疫通關。他說，港府每一次放寬入境檢疫，協會賓館成員的整體入住率即時上升一成。梁表示，要迎接內地自由行，必須有足夠人手，其旅館疫情期間已裁減近九成員工，現在正努力招攬舊伙記回巢。維修方面，他指近八、九成賓館在疫下幾近丟空，基本無耗損，故不需要花錢裝修。不過，部份賓館會花費三數萬元髹油，看起來像全新一樣。梁大衞透露，有一、兩間賓館願在「無錢賺」下，耗資三、四十萬，從結構及裝置全面翻新，笑言︰「我都要叫佢哋做老闆！」賓館業務轉型亦虧損位於尖沙咀的香港連鎖旅館「Hong Kong Motel」，負責人何小姐就花了二十萬翻新房間，除了髹油，廁所、牀、枱櫈、門窗等配件都換過。她表示，旅館經營了十多年，很多裝置相對陳舊，在疫下旅館「半死不活」，不如藉此空檔翻修。何小姐說，旅館一直有提供其他旅遊服務，如代訂海洋公園門票等，她與旅館附近餐廳亦打好關係，一旦自由行重來，會獲發餐飲優惠券。房租方面，房間每晚索價三百至四百元，形容是「疫情價」，不會再減價促銷，「再減就被行家鬧」。賓館業於過去三年猶如寒冬，截至今年十月，本港共有一千三百六十二間賓館，較年初減少三十八間。梁大衞指疫情前至少有一千五百至一千六百間賓館，三年來起碼倒閉了五百間；很多賓館東主都靠貸款交租，欠下三、五十萬卡數不等。他說，部份是自置物業的旅館持牌人，有兩至三成人會將旅館租出去讓人「頂手」，再向租戶收取租金，租戶以新入行的年輕人居多。此外，為挽救低迷的入住率，業界積極求變，梁大衞坦言許多賓館都轉型為劏房，由日租轉為月租。以梁經營的旅館為例，以往按日租，一間房間每月能賺一萬元，但改以月租計算後，每月只能收取四千至五千五百元租金，才有生意。不過，改為劏房亦未必能扭轉情況，因牌照列明，住客不可明火煮食，最多只能用電池爐，對日常生活不便利，未能吸引人長租。梁說，現時租客多是大學生，或家裏要裝修須暫搬出來的人，租期一般三、四個月，故業界渴望通關，才能復常。