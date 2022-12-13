內地新冠疫情放緩，防疫措施隨之而變，近日公佈的「新十條」，顯現了寬鬆。與此同時，內地人對出行的訴求高漲，而香港各界經歷與內地近三年過關檢疫管制之後，都熱切期望兩地盡快通關。公眾最近接收到不少正面訊息。...

2022-12-13