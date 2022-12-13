任睇No.1
  • 15º
  • 63%
  • 2022年12月13日 星期二
熱門： 世界盃2022綠置居口罩令工展會港鐵

日報新聞 > 港聞

美股中段升187點

2022-12-13 列印
Previous Next

杜指中段報三三六六四點，升一百七十九點；納指報一一○二八點，升二十四點。滙控美國預託證券價格見四十七點二五港元，跌零點三五港元；騰訊見三百一十三點五八港元，跌四點零二港元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd