懷孕期服益生菌 媽媽寶寶雙得益

■婦產科專科董志偉醫生

■哺乳期間服用益生菌，亦能夠讓母體的乳腺問題得到舒緩。

■研究指嬰兒腸道微生態的好壞，原來跟剖腹生產還是順產有關連。

■懷孕期間女性會容易出現腸胃不適，其中一個原因可能是腸道微生態出現改變。

母愛偉大，女士懷孕期面對生理上極大的轉變，荷爾蒙令腸胃帶來不適；另一方面，準媽媽亦希望胎兒得到足夠並優質的營養，為孩子日後成長做好準備，結果令情緒亦受到影響。婦產科專科董志偉醫生分享說：「懷孕期間腸胃不適，服用益生菌有紓緩作用；亦有醫學研究指出，孕婦服用益生菌，有助改善免疫系統功能，減低初生嬰兒出現過敏反應的機會。」嘔吐及口味轉變 腸道微生態作祟大部分孕婦在懷孕初期都會出現晨吐的現象，有些孕婦的嘔吐情況更是全日不時發生，令準媽媽擔心營養吸收減少，影響胎兒成長。董醫生說：「懷孕期間會有很多身體不適的情況出現，香港的孕婦最常見的是腸胃的反應，包括胃氣脹、容易肚餓、消化不良、間歇性腹瀉、便秘，這是因為懷孕令荷爾蒙發生劇變，基本上是會打亂女性身體健康狀態，比較明顯是飲食口味的改變，當中也涉及到孕婦腸胃裡微生態的轉變，可能令某些腸道內的菌類數目發生鉅變。」益生菌改善初孕期不適 提升身體質素從決定懷孕一刻開始，準媽媽所做的一切都是為孩子的將來，怕服用藥物對胎兒或有不良影響，不服用藥物默默忍受身體不適。董醫生指出服用益生菌正好能減輕這些身體上的不適，它不會有藥物為胎兒及母體帶來不良影響的憂慮。「其實醫生處方給孕婦的藥物大部分都是安全的，但面對孕婦的腸胃問題如消化能力、排便等，她們亦往往認為可以忍受，不想服用藥物，我的經驗中發現這亦是較易說服孕婦接受和服用益生菌，使孕婦懷孕首三個月較易過渡，她們接受益生菌程度較高。」本地研發益生菌 更切合在地孕婦體質由於益生菌面世時間比較短，近年才流行服用，所以對孕婦而言，沒有一個確切的標準服用期，但一般而言如果只是想改善懷孕不適，可以在懷孕初期三數個月服用，董醫生補充道：「想為胎兒帶來更好的免疫力，最好在全個懷孕期間服用。部份研究更指哺乳期間母親服用益生菌，更可減少乳腺腫脹的情況；而產後母體可能會出現便秘等的問題，服用益生菌的話的確對此有改善的效用，亦減少了對藥物的依賴，對身心健康都會有所裨益。」同時，因為有益生菌的幫助，產婦在生產後腸道得到善改，會令營養吸收效果大大提升，對產婦的調理、餵哺母乳的成效有更理想的結果。最近本港研究指出，在腸道益生菌的數量比較，順產嬰兒比剖腹生產嬰兒的益生菌，可以高出五倍之多，因此選擇剖腹生產的孕婦，如果加強服用益生菌的話，可有望改善下一代的腸道益生菌數量。青春雙歧桿菌 對腸胃改善較明顯最後，董醫生亦指出：「對於益生菌會否為孕育帶來妊娠疾病？醫學界指妊娠疾病絕大部份是出自遺傳和體質的問題，益生菌反而可調理身體上的平衡狀態，有助減少妊娠疾病出現的機會。」臨床研究發現不同地方人士的腸胃健康情況各異，而每個地方所出產的益生菌各有不同，因此在選擇時最好有臨床的數據，以及為當地人士最需要哪一種菌類而設「本地」益生菌，效果就會變得事半功倍，加強孕婦對服用益生菌的信心。當然，亦要看看孕婦當時的需要，從而選擇最適合所需的益生菌，有可能在不同的時期而改變服用不同配方的益生菌。青春雙歧桿菌在我們的腸胃裡，是比較缺少的一個種菌類，因此服用含此菌類的益生菌，腸胃健康能得到較顯著的改善。