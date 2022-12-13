內地「通信行程卡」今停服務

內地推「新十條」優化疫情防控措施，為防控而設具追蹤功能的「通信行程卡」，更在今日凌晨起全面停止服務，並同步下線各種查詢渠道。



該程式是中國信息通信研究院在二○年初，聯同內地三大電訊服務商在疫情下推出，可查閱用戶過去七天內曾到訪地區和城市。「通信行程卡」官方指為精準做好防控決策部署，正式結束有關服務。另路透社指中國政府部份部門和金融監管機構正實施分組工作安排，防止疫情反彈影響運作。