野豬草叢睡覺被帶走

香港仔發現「爛瞓豬」，昨早九時許，有途人在香港仔大道一百八十二號天后古廟，發現一頭野豬在草叢睡大覺，於是報案，野豬最終被帶走。



警員到場將草叢圍封，召來相關部門人員協助，野豬沒有理會繼續呼呼大睡。其後，漁護署人員到場架起圍網，獸醫射麻醉槍，未幾野豬便倒下躺在膠墊上，由漁護署人員搬走；天后古廟大約要關門半小時。