警拘青年涉非法收受150萬賭注

世界盃進入白熱化階段，警方再打擊外圍波非法收受賭注，在上周六拘捕一名涉於網上提供非法賭波網站帳戶及收受賭注的二十二歲男子。警方指被捕人會在社交媒體提供非法外圍賭博網站的戶口，並以充值優惠、賒數作招徠，涉及一百五十萬投注額。



警方西區警區反三合會行動組主管督察梁涇文表示，被捕人相信為俗稱「艇仔」的中介人。警方突擊搜查其住宅，搜出十萬元現金及一部數鈔機，又在其手機及電腦內發現十六個非法外圍網站的帳戶，共涉一百五十萬元的「波纜數」，每一個帳戶會服務一至兩名賭客，為他們下注，賭注則由數十元至數萬元不等，而被捕者會收取投注金額的百分之二至五作佣金。