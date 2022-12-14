邁向復常路 廢黃碼停「安心」變相0+0 旅遊業翻生

■進食肆毋須「安心出行」但要出示「針卡」，市民有讚有彈。

■港府防疫措施大鬆綁，有助旅遊業復甦。

■取消入境者「0+3」黃碼，變相「0+0」，旅遊業大受鼓舞。

隨著內地放寬防疫措施，港府昨天一口氣公佈五項大鬆綁，包括取消入境者「0+3」黃碼，變相改為「0+0」、取消「安心出行」，並取消前往內地及澳門的離境前的檢測安排。三年來陷入嚴冬的旅遊業大受鼓舞，即使未能趕在聖誕黃金假期內受惠，但料明年生意起飛，會恢復疫情前至少一半水平。港股回升，其中旅遊股和航空股一同上漲。由今日起，港府取消「0+3」黃碼，意味抵港者首三天即持「藍碼」，可以自由外出活動，進入餐飲處所、酒吧、體育館等處所均可。實政圓桌立法會議員田北辰認為，相關改動是「0+0」，只是政府不會言明。此外，為便利港人回內地，今日起取消前往內地、澳門「檢測待行」的安排，而港人今後到內地或澳門，只須按當地要求，持有登機或陸路離境前四十八小時核酸陰性證明即可。入境人士不再受「黃碼」限制，大大減少他們來港的不便。東瀛遊執行董事禤國全回應本報指，取消「黃碼」等安排，能讓航空公司有信心加強運力，惟兩星期後就是聖誕假期，航空公司未必能趕得及加開航班，料最快明年三月復活節運力才會大升。他續說，旅行社現時出境團為疫情前的三成，他期望明年第二季能回復至疫前的五成。國泰：明年底恢復七成運力航空業對新安排表示歡迎。國泰航空指，有關調整進一步提高旅遊意欲，吸引入境旅客，有利旅遊活動恢復，加強香港樞紐的航班網絡。國泰稱，正邁向實現今年年底將客運航班運力恢復至疫情前水平約三分一的目標，預計明年底可運作疫情前七成的客運航班運力，目標在二四年底恢復疫情前的客運運力水平。旅遊界立法會議員姚柏良認為，現時本港長途運力不足，而任何人回內地均受制於「5+3」檢疫政策，短期內對刺激中港人流作用有限。姚說，香港與內地始終未有具體的通關時間表，本港旅行社在增聘人手及開入境團時，相對保守。香港旅發局主席彭耀佳博士表示，新安排標誌着香港的旅遊大門已對外打開，旅客只要符合疫苗接種及檢測要求，就能一如以往，盡情享受香港的多元美食和精采體驗，大大提高旅客的訪港意欲。航空旅遊股即時上揚當局放寬消息一公佈，航空股、旅遊股上漲。昨日收市，國泰航空股價升百分之四點六，中國國航升百分之二點七五；旅遊股方面，東瀛遊及專業旅運更升逾半成。對有傳媒引述廣東省衞健委消息，指兩地最快於明年一月九日通關，到時將採取「0+3」模式，即入境人士只須三天家居監察。特首李家超回應時稱，通關要視乎內地疫情發展等因素，又說首階段望增加通關配額，一旦有其他可行措施，會第一時間公佈。