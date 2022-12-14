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美股中段升277點

2022-12-14 列印
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美國十一月消費物價指數（CPI）低過預期，按年增長百分之七點一，低過預期增百分之七點三。刺激市場對本月放緩加息預期升溫，明年加息壓力亦有所減少。

美滙急挫超過百分之一。美股三大指數全線高開，杜指早段曾升逾七百點，中段報三四二八二點，升二百七七點；納指則報一一四一一點，升二百六八點。滙控美國預託證券價格見四十八點三港元，升零點六港元；騰訊則見三百二十七點○六港元，升八點六六港元。美股早段造好，帶挈恒指夜期早段曾重上二萬點水平，急升四百一十三點，高見二○一○二點，較昨日收市價高水五百○六點。
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