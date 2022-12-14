美滙急挫超過百分之一。美股三大指數全線高開，杜指早段曾升逾七百點，中段報三四二八二點，升二百七七點；納指則報一一四一一點，升二百六八點。滙控美國預託證券價格見四十八點三港元，升零點六港元；騰訊則見三百二十七點○六港元，升八點六六港元。美股早段造好，帶挈恒指夜期早段曾重上二萬點水平，急升四百一十三點，高見二○一○二點，較昨日收市價高水五百○六點。
美股中段升277點
美滙急挫超過百分之一。美股三大指數全線高開，杜指早段曾升逾七百點，中段報三四二八二點，升二百七七點；納指則報一一四一一點，升二百六八點。滙控美國預託證券價格見四十八點三港元，升零點六港元；騰訊則見三百二十七點○六港元，升八點六六港元。美股早段造好，帶挈恒指夜期早段曾重上二萬點水平，急升四百一十三點，高見二○一○二點，較昨日收市價高水五百○六點。
邁向復常路 廢黃碼停「安心」變相0+0 旅遊業翻生
隨著內地放寬防疫措施，港府昨天一口氣公佈五項大鬆綁，包括取消入境者「0+3」黃碼，變相改為「0+0」、取消「安心出行」，並取消前往內地及澳門的離境前的檢測安排。三年來陷入嚴冬的旅遊業大受鼓舞，即使未能...
2022-12-14
- MCP新都城中心 Barbie冬日夢幻之旅 珍藏展覽百變造型多面睇
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- 荷里活廣場 屁屁偵探．噗噗！聖誕大冒險！ 全港首玩屁屁偵探冰壺大挑戰
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- 港鐵商場 齊賞聖誕限時購物優惠 每日獎賞高達$1,000
- 屯門市廣場 《寶可夢 朱/紫》冬日冒險之旅 7米高皮卡丘「巨」萌登場
- 東薈城名店倉 珍寶珠FUNtastic World 珍寶珠FUNtastic World 登上5米高熱氣球展開校園FUN-cation
- 慈雲山中心 Jagabee 魔法「卡」年華 首設逾78平方米巨型魔法陣
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南京舉行大屠殺死難者公祭
昨日是中國第九個南京大屠殺死難者國家公祭日，南京舉行南京大屠殺死難者公祭活動，包括公祭儀式、文物史料展覽等。 多處叢葬地亦作紀念。中國人民解放軍三軍儀仗隊於昨早八時，在位於南京的侵華日軍南京大屠殺遇難...
2022-12-14
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將不召開年終記者會 普京打破十年固定慣例
俄羅斯今年二月揮軍入侵烏克蘭，往年固定舉行年終記者會的總統普京，卻由官方宣佈取消今年的記者會，是至少十年來的第一次。克宮沒有說明原因，但或與烏克蘭戰事失利有關。克宮發言人佩斯科夫證實，年終記者會將取消...
2022-12-14
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利奧坊‧壹隅乘勢加推應市
樓市雖然淡靜，但個別新盤仍頻錄得成交，恒基旗下旺角利奧坊‧壹隅昨日公布新一份銷售安排，加推8伙於本周六（17日）以先到先得方式發售，折實入場費約553.38萬元。淡市下成交趨增的利奧坊‧壹隅，新一份銷...
2022-12-14
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防疫鬆綁憧憬通關 港股反覆升132點
港股周二輕微低開，隨著政府宣佈有關本港疫情防控優化措施，及香港與內地通關的積極信號愈來愈多，市場憧憬明年1月上旬與內地通關，刺激港股早市曾升近250點。隨後走勢反覆，尾市缺乏向上動力，最終以19596...
2022-12-14
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克阿4強攻防戰 鐵血三老圍美斯
美斯在今屆卡塔爾世界盃收放自如，待合適時機才全力發動進攻，以四入球兩助攻的高效表現帶領阿根廷來到四強，今晚於魯賽爾球場硬撼克羅地亞。然而格仔軍三位中場大師莫迪歷、高華錫和波索域經驗老到，無球時警覺性高...
2022-12-13
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封「民選視帝」心情靚 踢波滿場飛 林敏驄唔恨攞獎無助叫高片酬：奧斯卡就話啫
63歲林敏驄（大師）處男劇《下流上車族》叫好叫座，於台慶頒獎禮前夕，被封民選視帝。不過入行逾40年，好明白遊戲規則的大師就打定輸數，笑住潑自己冷水：「可能打波先嚟落雨呢！」他坦言，拎視帝無助拍戲叫高片...
2022-12-14
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李一飄 - 鬆綁主旋律響亮 只欠免疫通關｜社論
繼內地推出「新十條」，中港澳響起放寬防疫的主旋律，澳門前天取消市民掃場地碼，本港昨天一口氣宣佈五項放寬措施，包括撤銷「黃碼」、撤銷強制掃描「安心出行」、取消往內地及澳門「檢測待行」，只需持四十八小時核...
2022-12-14
- 李純恩 - 片酬應該不少｜好好過日子
- 林有陽 - 落花滿天｜自得其樂
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- 盧永雄 - 明年初全面復常｜巴士的點評
- 林月庭 - 過節的幸福滋味｜甘美人生
- 黃俊能 - 聚焦點陣圖及2023經濟預測｜大行晨報
- 鄧聲興 - 希慎受惠放寬防疫｜開工前落盤/頭條名家本周心水
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- 盧永雄 - 粵港難兄難弟一起殺上｜巴士的點評
- 李純恩 - 不急｜好好過日子
- Michael Chugani 褚簡寧 - a good head on his shoulders｜又中又英
- 朱紅 - 恒指高位整固 留意「64794」｜窩輪熱炒特區
- 輪商精選 - 看好美團可吼「28333」｜窩輪熱炒特區
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仲達 - 安遇谷閘試準｜頭號目標
第八場三班一六五○米。北半球自購馬能夠在落地頭一季即交出表現，基本上可肯定必有實力，尤其是在外地跑得不多，進步空間更大。「安遇」來港前在英國只跑過兩場直路賽得一捷，贏馬一役的水準應只與處女賽差不多，在...
2022-12-14
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