撤「安心黃碼」兩抗疫辣招業界大喜 餐飲業度餐單備食材摩拳擦掌重迎自由行

■香港餐飲聯業協會會長黃家和指，業界對放寬消息感振奮，又稱此舉有助復常氣氛。

■詠藜園東主楊太在疫情期間推出外賣上門服務，現今即將復常，她已安排新菜單及訂購食材預備。

政府順迎放寬防疫的大潮流，一口氣撤銷「黃碼」和「安心出行」，對本地餐飲業為一大喜訊。有在內地馳名的老店摩拳擦掌，正為內地客度身訂造餐單，迎接自由行重臨香港。亦有餐飲業人士向本報指，業界對變相推行「0+0」感到振奮，憧憬本港與內地在農曆年前通關，有同行已經與食材供應商打好招呼，「入多啲貨」，準備足夠食材，滿足遊客上座的需求。有七十多年歷史的四川菜館、黃埔詠藜園負責人楊太說，由於舖頭離酒店近，一直以來都吸引不少自由行旅客光顧，他們佔疫情前生意近五分一，而現時本地人生意都幾近完全恢復，只欠內地客。她又指，內地客大多喜歡貴價菜式，打算為他們度身訂造「遊客套餐」，六位、八位、十二位用餐單都包括他們中意的菜式。十二位用餐單中，有醉三鮮、花膠響螺燉雞、宮廷菜「瑤柱金鈎蘿蔔」、蒸孔雀魚等。楊太透露，很多內地客都喜愛餐廳的燉湯，餐廳已「入定多啲貨」，包括乾貨海味，應付需求。放寬防疫有助刺激經濟香港餐飲聯業協會會長黃家和指，政府新公佈的措施有驚喜，方便不少業界和市民，業界對消息感振奮。他又認為，陸續放寬防疫，有助復常氣氛，吸引人們外出消費，刺激市道，預期生意可以回復至疫情前的八成五。他認為，沒了黃碼的限制，從外地回來的人或旅客，可以直接光顧餐飲處所，對業界幫助甚大。黃家和又言，除黃碼及安心出行外，若能於十二月底前一併取消宴會人數上限，以及落實通關，便「皆大歡喜」。被問到對政府於農曆新年前開關的期望，他指近日內地及本港政府陸續放寬防疫措施，自己抱樂觀、積極的態度，指相信特首李家超明白通關的重要，會盡快解決相關事宜，並會繼續放寬限制。他指，農曆新年對本地餐飲業，尤其是酒樓，舉足輕重，不少社團、機構、公司都會在酒樓舉行春茗，當中不乏國內機構、企業。他指，疫情前本地酒樓每日約能舉行八千圍婚禮、宴會酒席，但現時只得疫情前三成數量。若兩地能在農曆新年前開關，會「攞返好多（生意）」，估計酒席生意有望回復到至少五、六成；若連宴會二百四十人限制都取消，更有望回復至八成。雖然現時仍未確實兩地會通關，但不少同行都已經與食材供應商打好招呼，待落實農曆年前通關後，便會「入多啲貨」，應付隨之而來的需求。他透露，疫情三年間，飲食業流失嚴重，從業人數由疫情前的二十六萬跌至現時的二十萬，各食肆現正設法增聘人手，應付未來的客流。