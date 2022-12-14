寒冷警告！ 市區最低氣溫約12°C

「大雪」已過，天氣進一步轉涼。天文台昨午發出入冬以來首個寒冷天氣警告，預料今日市區最低氣溫約在十二度，新界及高地會再低一兩度；又指本周末至下周本港天氣寒冷，提醒市民注意保暖。



天文台昨午四時二十分發出寒冷天氣警告，昨晚七時，新界多區氣溫跌穿十二度。天文台預料今日市區最低氣溫十二度，新界再低一兩度；密雲，有幾陣雨；天文台指受東北季候風補充及一道雨帶影響，未來一兩日廣東沿岸地區天氣寒冷，預料一股強烈冬季季候風會在星期五晚間抵達華南沿岸，星期日及下星期一早上，本港氣溫會跌至九度。



民政事務總署在各區開放共十八間臨時避寒中心，供有需要的市民避寒。衞生防護中心指長者和長期病患者應採取適當措施保障健康。