警隧道口設標語提市民防騙案

本港近期騙案數字上升，警務處處長蕭澤頤早前透露，警方正研究反騙案宣傳新招，提醒市民提防騙案。警方社交媒體昨指，反詐騙協調中心在紅隧港島入口掛起巨型幕牆海報，上面寫有「你今日畀人呃咗未？寧願你話我mean（刻薄）都唔想你受騙」。



蕭澤頤早前指警方一向非常着緊防騙工作，希望以入屋及貼地的方法宣傳防騙訊息，「救得一個得一個」。繼上月推出多個推廣防騙的電視節目、在多條隧道中播放防騙廣播，及在紅隧九龍入口掛上多條防騙橫幅後，今次便在港島入口，以「mean爆」方式，提醒大家小心騙案。



警方又指最近有的士司機從乘客的電話內容，察覺乘客被騙，準備前往目的地交收騙款；司機當機立斷報警，最後人贓並獲阻止騙案，反映防騙宣傳策略奏效。