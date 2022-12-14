黎智英案押後至明年9月開審

壹傳媒創辦人黎智英被控串謀勾結外國勢力，危害國家安全案再提訊，法官將案件押後至明年九月二十五日開審，預料審四十日。



律政司副刑事檢控專員周天行指，現時人大尚未接受香港特首的人大釋法提請，但相信中央正嚴正處理，申請將案押後至明年一月再訊，以待釋法進展。代表黎智英的資深大律師彭耀鴻指不應純粹等待人大釋法的結果，彭希望案件可在明年十月開審。



《國安法》指定法官杜麗冰指律政司及香港政府沒有辦法控制人大釋法的情況，可以做的只有等待，黎智英案押後至明年九月二十五日開審，預計將於明年十一月二十一日審結。