不同人生階段，你我都要保

第八場三班一六五○米。北半球自購馬能夠在落地頭一季即交出表現，基本上可肯定必有實力，尤其是在外地跑得不多，進步空間更大。「安遇」來港前在英國只跑過兩場直路賽得一捷，贏馬一役的水準應只與處女賽差不多，在...

2022-12-14