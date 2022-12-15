首位本地培訓 17歲出道 前女騎師江碧蕙涉呃$3800佣被控

廉署接獲貪污投訴後展開調查，發現在二〇二〇年三至四月時任加心康智能醫療營運董事的江碧蕙，涉嫌捏改三份銷售紀錄及兩張「代理佣金收據」，使她的一名朋友看來轉介了十三名客戶給加心康，從而獲發約三千八百元轉介佣金。但該朋友從未轉介客戶，也沒簽署「代理佣金收據」及收取佣金。當時江碧蕙負責製備銷售紀錄、開出支票予「轉介代理」及處理「代理佣金收據」，以供公司作會計用途。然而，並非「轉介代理」身份，是不能獲取任何佣金。江碧蕙因涉嫌違反《盜竊罪條例》，被廉署落案起訴三項偽造帳目罪名，獲准保釋，今日在東區裁判法院答辯。
今東區裁判法院答辯
加心康是一間提供心血管檢查服務的私營保健中心，根據合作協議，「轉介代理」每成功轉介一位客戶給加心康，可獲淨銷售金額一成至三成作為佣金。所有「轉介代理」須簽署「代理佣金收據」，從而確認收到佣金。
現年四十六歲的江碧蕙，生於香港，九二年十六歲加入賽馬會的上水雙魚河馬術學校受訓，九三年十七歲首次策騎賓康馬房的「玉璽」出道，成為香港首位華人女騎師。九五年她策騎黃汝安馬房的「大瀑布」，首次贏得頭馬。九六年捲入造馬案，九七年中獲廉署撤銷調查。江碧蕙九七年與法國騎師李格力結婚，翌年因腎病而退役。其後，她曾任唱片騎師、賽馬評述員、節目主持、賽馬會司儀。
一六年江與李格力離婚，同年起先後擔任體育公司營銷經理、美容護理中心代言人。一八年她與法國籍網球教練利國駿（Jérôme Lacorte）再婚，兩人開設天然健康食品公司，江同時為加心康工作。期間她私下教授騎術，並擔任評馬人。