首位本地培訓 17歲出道 前女騎師江碧蕙涉呃$3800佣被控

■江碧蕙曾任加心康智能醫療營運董事。

香港首位華人女騎師江碧蕙涉嫌在二〇二〇年偽造銷售紀錄及佣金收據，詐騙一間醫療公司約三千八百元佣金，被廉署落案起訴三項偽造帳目罪名，獲准保釋，今日在東區裁判法院答辯。廉署接獲貪污投訴後展開調查，發現在二〇二〇年三至四月時任加心康智能醫療營運董事的江碧蕙，涉嫌捏改三份銷售紀錄及兩張「代理佣金收據」，使她的一名朋友看來轉介了十三名客戶給加心康，從而獲發約三千八百元轉介佣金。但該朋友從未轉介客戶，也沒簽署「代理佣金收據」及收取佣金。當時江碧蕙負責製備銷售紀錄、開出支票予「轉介代理」及處理「代理佣金收據」，以供公司作會計用途。然而，並非「轉介代理」身份，是不能獲取任何佣金。江碧蕙因涉嫌違反《盜竊罪條例》，被廉署落案起訴三項偽造帳目罪名，獲准保釋，今日在東區裁判法院答辯。今東區裁判法院答辯加心康是一間提供心血管檢查服務的私營保健中心，根據合作協議，「轉介代理」每成功轉介一位客戶給加心康，可獲淨銷售金額一成至三成作為佣金。所有「轉介代理」須簽署「代理佣金收據」，從而確認收到佣金。現年四十六歲的江碧蕙，生於香港，九二年十六歲加入賽馬會的上水雙魚河馬術學校受訓，九三年十七歲首次策騎賓康馬房的「玉璽」出道，成為香港首位華人女騎師。九五年她策騎黃汝安馬房的「大瀑布」，首次贏得頭馬。九六年捲入造馬案，九七年中獲廉署撤銷調查。江碧蕙九七年與法國騎師李格力結婚，翌年因腎病而退役。其後，她曾任唱片騎師、賽馬評述員、節目主持、賽馬會司儀。一六年江與李格力離婚，同年起先後擔任體育公司營銷經理、美容護理中心代言人。一八年她與法國籍網球教練利國駿（Jérôme Lacorte）再婚，兩人開設天然健康食品公司，江同時為加心康工作。期間她私下教授騎術，並擔任評馬人。