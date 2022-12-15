兩地隔離政策 三年不見父母 通關在望港漂歸心似箭

內地及香港的防疫措施持續放寬，但何時免檢通關，除了香港人關注，亦牽動一批「港漂」的心。一名港漂指，早前內地入境隔離日數長達二十一日，他情願留港等候，三年沒回家探望雙親，連自己的內地證件亦過期失效；亦有港漂必須回內地，連續被隔離達二十八天，飽嘗箇中滋味，令他「怕怕」，強調會等到免檢通關，才會再回國。



來自廣東肇慶的王先生於二○一二年來港讀本科，其後留港從事編輯工作。他接受本報訪問時說，二○年一月回鄉過年，當時香港出現首宗新冠病例，「一時間感覺好嚴重，好似會即刻封關，所以我年初三就提早坐車返咗香港。」但王先生沒想到，那次與父母一別逾三年：「咁大個仔，都未試過咁耐沒返過屋企。不過好在平日可以微信同老竇老母傾偈。」現時崗位沒長假期，加上內地入境檢疫日數太長，情願一直留港：「年年新聞都有消息話通關，點知年年都係得個桔。」



近日通關消息甚多，王先生說：「之前返唔到去，想去日本旅行，但今次通關消息比較確實，如果通到，當然想返屋企啦。」但他擔憂，屆時每天通關配額太少，未必搶到。再者，兩年前其內地身份證已過期，自己未能親身回鄉辦理，一直失效，但內地粵康碼、核酸檢測登記等都與身份證捆綁，未知屆時會否出現問題。為此，他希望當局提供足夠配額，或將港漂納入「人文關懷通道」。

教師何小姐每年皆返鄉



來自廣東佛山的韓先生二一年在新加坡取得建築學碩士，同年十月通過「輸入內地人才計劃」來港從事建築業。來港前，他曾返回佛山，但當時內地實行二十一日的入境檢疫政策，地區政府又層層加碼，令他額外多隔離七日，「關足二十八日」。「諗番真係痛苦，唔單止伙食差，成個月關喺個房，煲劇煲到悶。」因此，即使一年多沒回家，但一日內地要入境隔離，「一定唔返去」，會留港至免檢疫通關的一天。



亦有歸心似箭的港漂，無論通關與否，都會回鄉。來自四川的何小姐在國際學校教書，她七月時回四川一次，當時原計劃隔離十四日，期間政策轉為「7+3」，可以提早離開檢疫酒店。她透露，已買好本月底回四川的機票，無論通關消息是否屬實，都會如常回家過寒假：「最重要是能回家過年。而且多隔離幾天，對家人的風險低，也有好處。」