近6000名反修例被捕者 數周內獲告知檢控決定

反修例事件仍有約七千人被捕而未被起訴，立法會議員張欣宇表示，當局將於數周內完成其中六千多人的調查，並決定是否起訴。



張欣宇（見圖）引述保安局局長鄧炳強指，事件逾萬名被捕者中，有二千多人已被起訴，餘下的七千多人中，有約六千多人於數周內將完成調查，」保安局及警方會正式決定會否檢控，並通知當事人「告定係放」；餘下的一千多人中，由於大部份是涉及理大事件，案情比較複雜，調查仍未完成；張欣宇對此表示歡迎。議員狄志遠亦引述鄧炳強指，相信下月初可以處理是否作出檢控。