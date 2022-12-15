盧寵茂：不應推倒疫苗通 旅客對撤黃碼表歡迎

港府昨起撤銷強制掃描「安心出行」，但保留「疫苗通行證」。對於被質疑「疫苗通」作用，醫務衛生局局長盧寵茂指希望大眾不要「搵錯對象同敵人」，強調病毒才是敵人。



盧寵茂指社會上有許多負面聲音鼓勵人不去打針，形容是幫倒忙。本港現時八十歲以上長者有三成八未完成三針接種，涉逾十萬人，一旦長者感染將增加公營醫療系統的負荷。



昨日是新安排推行首日，有到茶樓飲早茶的長者指要重新適應。另外，抵港旅客首三日不再受「黃碼」限制，可自由活動，旅客對新安排表歡迎，指終於不用到處買外賣。