足球場突灑水 學界球員捱凍決勝負

港九區中學學界足球賽第一組男甲決賽周一在石硤尾公園球場上演，爭冠的拔萃男書院及聖若瑟書院戰至完場前一分鐘，球場灑水系統突然開啟，要提早直接完場，球員濕身捱凍互射十二碼分勝負。網民批評康樂及文化事務署對球賽及球員不尊重。



聖若瑟教練、前港隊中場朱兆基向傳媒表示，職員指無法更改延後灑水，「只有香港先會係咁」。康文署向本報指當時比賽超出租用時間，職員同意賽事繼續卻沒有關閉灑水系統；署方認為安排不合理已告誡有關職員，向受影響人士致歉。