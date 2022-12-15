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聯儲局加息半厘 步伐放緩

2022-12-15 列印
美國聯儲局一如市場預期，今晨宣佈加息半厘，分析認為聯儲局未再重手加息四分三厘，主要由於美國最近兩個月通脹持續回落，相信隨著未來美國經濟下行，聯儲局將於明年首季加多兩次息合共半厘便收手，惟息口未致太快掉頭，並會橫行至明年第四季。分析又料，緊接美國加息，本港銀行是次將上調最優惠利率（P）四分一厘。

聯儲局宣布加息半厘後，杜指中段升二百二十五點，至三四三三三點，升幅為百分之零點六六。標普指數升百分之零點七，至四○四太點，納指則升百分之零點七二，至一一三三七點。
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