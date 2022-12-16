■紅Van水撥位置夾了大疊違例泊車告票。

■張漢華希望政府延長燃油補貼，以及減低西隧小巴收費。

疫情襲港三年，路上紅Van愈來愈少，業內人士慨歎，鐵路新線開通，巴士轉攻偏僻路線，紅Van「冇埞企」，全港一千部紅Van中，近四分一變「死車」停止營運，而小巴牌價亦江河日下，跌近八成，由高位七百多萬元插水至一百五十萬元，多條小巴線大幅減車或停辦，紅Van淪為夕陽行業。長沙灣元州街和興華街交界一個紅色小巴站頭，停泊十多輛車，車頂均顯示「暫停載客」，擋風玻璃水撥夾滿違例泊車告票，部份行車證已過期，業內形容為「死車」。香港的士小巴商總會理事長周國強說，全港本來有一千輛紅Van行駛，料現時約二百五十輛變停運「死車」，「營運一部小巴，每月維修費至少五千元，每年大驗一萬二千，年保五、六萬，牌費八千四百元，加起來每年要十四萬，但現在小巴每天租金只有五百元，很難租出去，有車主暫時停運，節省開支，抄牌也沒辦法，因為就算擺爛地停車場，月租亦要三千多元。」停運省開支 擺街屢抄牌周指，近年多條鐵路新線通車，影響甚大，「港島區有堅尼地城和香港仔線，九龍區新增了黃埔、土瓜灣和九龍城線，東鐵直達港島，又有屯馬線。」新鐵路搶走客源，「旺角去西環、香港仔、黃埔、土瓜灣和九龍城的紅Van線，生意跌了超過一半。」而巴士開發偏僻路線亦打沉紅Van，「這兩年多了二百多條巴士線，例如九龍灣企業廣場去旺角、彩虹坪石去荃灣的的小巴，本來生意不錯，但巴士又開同樣路線，班次密兼有時間提示，繁忙時間幾乎搶清乘客。」鐵路搶巴士客，巴士就搶小巴客，紅Van只能捱打。香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華說，紅Van客量大跌，有整條小巴線執笠，「原本四十多架車往來西環和筲箕灣，但堅尼地城線開通後，這條小巴線一星期就消失。」而九龍往來港島的紅Van，亦因生意差大幅減車，「旺角往來西環線，以前有十九架，現剩六架；荃灣往來中上環線，以前有三十多架，現剩下五架。而旺角往來香港仔線，由五十架減至十架。」張說，以前每班車大約十分鐘滿座，現在半小時也未坐滿，「希望政府延長燃油補貼期限，以及減低西隧收費，現在小巴單程要八十五元，太貴了。」另外，紅Van司機收入亦急跌，「數年前，夜班司機每天可賺到一千元，現在只有六、七百，日更就由七百減至五百，收入跌了最少三成，很多行家寧願轉行做保安。」