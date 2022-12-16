跨境司機三年以車為家 盼早通關與妻女享天倫

■阿昌希望中港兩地復常，一班跨境司機便可有更多工作機會。

通關在望，跨境家庭經歷三年多的阻隔，終於可望輕鬆相聚，尤其是一度境況可憐的跨境司機家庭。本報去年十一月曾報道一名跨境貨車司機，受疫情封關影響，長期孤身留港，與內地妻女無法見面，只能透過手機噓寒問暖。他希望通關後，與妻兒過正常生活，經常團聚。跨境貨車司機阿昌，兩地爆疫封關之後，妻兒留在內地，他獨自留守搵食的貨車，即使來往中港兩地運貨，但路過內地家門而不入，貨車變成他流動的居所。由於收入大減，一段長日子屈居貨車生活。妻子是內地人，十一歲女兒雖在港出生，但隨母親住在東莞，「封關後跟她們分開兩年，都是靠手機影片見面。」雖然妻女可用「回港易」和「來港易」免檢入境，但回去須隔離檢疫，「佢哋返內地要住十四天酒店，即使之後減至七天和五天，但住宿費加膳食費不少，且她們來港亦要住酒店，負擔很重，所以這兩年來，她們只來過香港一次探我。」對於下月有機會免檢疫通關，阿昌十分興奮，「對於我們這些內地有家室的人來說，當然好，她們可以隨時來香港探我，回去時不用花錢住檢疫酒店，而我回去探家人同樣不用在酒店隔離，除了慳錢，又慳了時間，就算即日來回也可以。」他說，如下月真的通關，他會盡快返回內地跟家人團聚，「下月就農曆新年，已經三年沒跟她們過年，內心當然不好過，如果真的通關，一定會回去跟她們過年，真的很希望親手給女兒利是。」另外，有牙齒問題的阿昌，一直都等通關後回去鑲牙，「在香港鑲牙，可能要十多萬，根本負擔不來，唯有希望通關後回去再整。」「點對點」政策保司機收入除了免檢疫通關，兩地政府日前宣佈，本港跨境貨車司機可回復「點對點」的取貨和卸貨安排，毋須再由內地的接駁司機代勞，阿昌歡迎這個安排，「我已很久沒有運貨回內地，因為入境後要將貨車交給內地司機，但如果他途中發生甚麼事就很麻煩，而且貨車是重要搵食架生，交給別人真的不放心。」他表示，會開始接多些內地定單來做，「之前主要在香港做散工，收入少了七成，現在可以自己運貨回內地，收入會好一點。最重要的是，如果再不接內地定單，就會失去很多客戶，影響很大。」阿昌期望，中港兩地可以逐步復常，讓中港兩邊走的小市民可以重過正常生活。