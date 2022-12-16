車主月蝕10多萬 不知可撐多久

紅Van冧市，牌價插水下跌。香港的士小巴商總會理事長周國強說，一三年紅Van牌價達七百多萬，其後鐵路開拓新線，紅Van牌價逐年下跌，「現在跌到一百五十萬，很多車主變了負資產。據悉，近幾年銀行拖走幾十架斷供小巴。」周說，有車主不想一鋪清袋，苦苦支撐，「有行家賣錶賣樓去供會，亦有一個大學教授，因買了幾個小巴牌，現在每月十多萬人工用來供車，慘！」



持有十多輛小巴的鄭先生，本身經營旺角至港島區的小巴線，為了不想這條線消失，他以包薪形式聘請了數名司機，「現在有六架車，每月蝕十多萬，不知可以撐多久。」鄭希望政府提供百分百保證貸款計劃，讓一班車主向銀行借錢，「如果借到一、兩百萬給車主，令他們有資金營運，隨著社會復常和通關，一定可以賺回來及還錢。」