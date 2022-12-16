■競逐連任的朱葉玉如（前排左一）取得最多的一千二百五十四票，成為「票后」。

第十四屆港區全國人大代表選舉昨日舉行，從四十二名候選人中選出三十六個席位，全數十五個參選的現任人大均成功連任，其中科技大學校長朱葉玉如登上「票后」；而「票王」是體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛。此外，前運輸及房屋局局長陳帆、基本法委員會委員梁美芬等亦成功首次當選港區全國人大代表。五年一度的全國人大代表選舉在灣仔會展中心舉行，有投票權的一千四百二十名選舉會議成員中，一千二百七十三人出席，從四十二名候選人中選出三十六名港區全國人大，結果以唱票形式公佈。競逐連任的朱葉玉如取得最多的一千二百五十四票，成為「票后」。而霍啟剛則以一千二百四十八票，成為「票王」。此外，馬逢國、吳秋北、姚祖輝、雷添良等十五名現任港區人大全部成功連任。六名轉戰人大的政協都成功當選，包括李慧琼、陳仲尼、黃英豪等。當選人中亦有不少新面孔，包括陳帆、梁美芬、前政府資訊科技總監楊德斌等。全國人大常委會其後會確認三十六名當選者，他們明年三月會在北京全國人大會議就任。此外，落選的工聯會副會長謝愛紅、人大前常委范徐麗泰兒子范駿華等五人則列入遞補名單。民建聯派7人 全數勝出民建聯派出七人參選，全數勝出，其中曾任區議員的黃冰芬得九百三十五票，以最後一名「入閘」。對於外界關注，誰會接替譚耀宗出任全國人大常委，民建聯主席李慧琼回應指，人大常委是非常重要的職位，要得到中央的信任，同時具備很強的能力，她相信中央自有考慮，強調個人意願並不重要。列席的全國人大常務委員會秘書長楊振武表示，選舉公平、公正，必定取得社會廣泛認同及肯定，又期望當選人要有實際行動，堅定不移貫徹「一國兩制」方針，旗幟鮮明、愛國愛港，堅決維護《憲法》和《基本法》權威，緊密團結廣大香港同胞，排解民生憂難，維護和諧穩定。