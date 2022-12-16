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澳門不再公佈無症狀者數據

2022-12-16 列印
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內地周三起不再公佈新冠無症狀感染者的數據，澳門政府昨天跟隨，只公佈確診患者數據。至於確診者定義，在內地為有明顯症狀和或肺炎表現的感染者；對應澳門，即是將需要入住衛生局隔離治療設施的患者。據新標準，澳門過去一日新增四十五宗確診個案。
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