太古地產信任和交託 年輕人創作凳子 訴說城市日常

■Gary的作品INFINITY(無界)如同一個無限符號，裝置上配有頂燈，椅子的闊度可以讓人排排坐。

■Bella的KEEP STEPPING (提踄)為大家建構舒適閒談空間，在狹小空間創造相聚。

■John的HIVE (蜂忙)配有可拆御的工作檯，可以讓一人使用，亦可自由組合成會議檯。

太古地產為給予香港年輕人更多學習機會，自2019年起推出的培育香港青年Placemaking Academy (SPPA) 企劃，透過為期六個月的實習傳授社區營造的知識和經驗。適逢今年成立50周年，太古地產特意舉行以打造社區創新的戶外休憩裝置比賽，請來SPPA 50名學生和校友合作，激發創作意念。憑著非凡的設計構思，舊生Gary、John及Bella一同獲獎，分別由他們的「蜂忙」、「提踄」和「無限」三款凳子，點綴太古坊社區之餘，也訴說城市人的日常。一張凳子 凝聚社群「經過一輪Brainstorming，我們發覺凳子雖看似微不足道，就如車站裡的凳，它們其實是一個凝聚社區的媒介，所以最終就朝著Urban Furniture(戶外休憩傢俬)這個方向去創作。」同樣是SPPA舊生、負責這次企劃的召集人Annie謂，當初請來了多位舊生和本屆實習生，一同參與這個休憩裝置設計項目，各自提交設計構思，在云云作品中，原訂只選一人獲獎，但Gary、John及Bella三人的設計意念各具特色，最後專家和評審一致決定同時採納三人的優秀設計，將會製作成實物，將於2023年設置於太古坊供大眾享用與互動。「太古地產是一間好 open-minded 的公司，尊重及採納不同的意見，而我的作品HIVE (蜂忙)也是緣於過往在SPPA實習時的生活體驗。」John創作HIVE (蜂忙)的意念來自蜂巢，他覺得太古坊人來人往辛勤工作，同時亦是許多人的家園，就如一同蜂窩，故此三個配有輪子的獨立座椅，均採用上蜂巢的六角形設計，有需要時可合組一張會議檯供大家相聚，構想既有私隱度亦具靈活性。狹小空間 與友相聚採訪當日，三位獲獎舊生見到構想變成現實的Urban Furniture，感覺大滿足。而Bella認為，近幾年全世界變化很大，人與人之間少了溝通的機會，是次企劃正是好機會讓人再聚，因此孕育了得獎作KEEP STEPPING(提踄)的創作意念，「我的設計來自日常生活靈感，在想如何在狹小空間可以與眾多朋友相聚，最終KEEP STEPPING便誕生了。」七級內彎迴旋樓梯就如一個小圓座，朋友們可在梯間閒坐，恍如置身小型遊樂場，而七級樓梯代表一星期七天，鼓勵大家應對日常挑戰，Bella更笑謂設計有益身心：「爬一級樓梯可延長四秒壽命呢！」。至於並非讀設計出身的Gary，說起初只有意念與視覺構想，後來經過專家們的出手相助，用簡單的素材將他構想的無限符號，創作成為得獎作INFINITY(無界)。作品透過改變椅子的闊度，打造一個半臥半立循環的裝置，「我的得獎作就像太古地產，有著無限延伸的可能性。」Gary笑言。啟於實習 重於傳承透過SPPA，年輕人可實踐構思和親自策劃太古地產年度節慶慈善社區活動「白色聖誕巿集」。太古地產公共事務副董事林珩指，公司不單只是地產發展商，而SPPA 更是太古地產持續培育香港青年的重點項目，透過舉辦社區活動的實習經驗，讓青年人早日訂下人生目標、職場規劃，希望將太古地產的專長傳承給下一代，也是公司對香港及社會責任的承諾。