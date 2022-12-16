破解坊間迷思 細看票價調整機制

報告根據全球60個大城市中公共交通的密度、效率、以及使用率作準則衡量，報告中點明香港有強大的鐵路網絡支持人口、提供準確的班次，轉車站的無縫設計方便轉乘，為全球使用率最高的地方。儘管港鐵自負盈虧及提供相當便宜的車費，但報告的觀點與坊間看法似乎略有出入，本文將客觀地解構迷思。
票價調整機制的實際運作
說到港鐵車費一定會提及票價調整機制，這個機制多年來都以一條透明、公開、客觀方程式直接計算結果。而方程式每年採用政府統計處的數據，客觀反映香港整體經濟狀況，港鐵再按這些數據釐定每年的票價調整。多年來票價調整更低於同期市民工資及物價的變動，而且設封頂機制，不能高於家庭月入中位數的變動，確保車費是市民能負擔的。
回顧過去6年，港鐵分別於2017年、2020年及今年凍結車費，而去年更下調車費，因此，「只加不減」實屬誤解。事實上，港鐵的平均票價於國際上一直處於低水平。
持續改善服務設施
回饋乘客
港鐵多年來一直自負盈虧地營運，在過去5年投入大量資源進行維修、更新以及提升系統。近年大家可見港鐵於車站增設了不少座椅、育嬰間及智能洗手間等友善設施、翻新了逾130條扶手電梯以及更換超過25部升降機，以提升市民乘車體驗。
以車務收益
提供票價回贈
相信最令市民有感的是港鐵提供的各種車費優惠。除了學生優惠、長者優惠、樂悠咭等恆常優惠外，亦有針對不同需要所提供的優惠如港鐵都會票、全月通加強版、早晨折扣等，大約每10個乘客中便有7人可享有票價優惠。
與交通營辦商合作提供轉乘優惠
大型運輸系統是最有效率又最環保的交通工具，但港鐵亦不可能觸及每個角落，為顧及居住於遠離鐵路地區的市民，過去五年港鐵一直與不同交通營辦商合作，例如聯同超過500條指定綠色專線小巴提供轉乘優惠，總數約2億元，希望與各方互惠互利之餘，更重要的是能夠惠及乘客，提供相宜的車費及一個更方便及無縫的交通網絡。
看似小數目 實則數以億計
值得一提的是，許多提議港鐵調減每年收費的百分比，一兩個巴仙不是甚麼大數目。港鐵公司財務總監許亮華表示，調減百分比看似不多，其實數以億計，例如，若來年減免車費0.5%, 相當於正常年份每年放棄車費收入近1億元，小數怕長計，30年累計至少約30億元，相當於購買42列新列車的成本。
（資料由客戶提供）