破解坊間迷思 細看票價調整機制

■新設的洗手間及育嬰間提供寬敞舒適的空間予有需要的乘客。

■港鐵公司財務總監許亮華

■過去5年港鐵提供多項車費優惠。

■過去6年，港鐵3度凍結車費並減價1次。

一份由加州柏克萊大學與Oliver Wyman論壇合辦研究的城市移動性(urban mobility)報告指出，香港在公共交通指數中得分為77.2分，位列世界第一。報告根據全球60個大城市中公共交通的密度、效率、以及使用率作準則衡量，報告中點明香港有強大的鐵路網絡支持人口、提供準確的班次，轉車站的無縫設計方便轉乘，為全球使用率最高的地方。儘管港鐵自負盈虧及提供相當便宜的車費，但報告的觀點與坊間看法似乎略有出入，本文將客觀地解構迷思。票價調整機制的實際運作說到港鐵車費一定會提及票價調整機制，這個機制多年來都以一條透明、公開、客觀方程式直接計算結果。而方程式每年採用政府統計處的數據，客觀反映香港整體經濟狀況，港鐵再按這些數據釐定每年的票價調整。多年來票價調整更低於同期市民工資及物價的變動，而且設封頂機制，不能高於家庭月入中位數的變動，確保車費是市民能負擔的。回顧過去6年，港鐵分別於2017年、2020年及今年凍結車費，而去年更下調車費，因此，「只加不減」實屬誤解。事實上，港鐵的平均票價於國際上一直處於低水平。持續改善服務設施回饋乘客港鐵多年來一直自負盈虧地營運，在過去5年投入大量資源進行維修、更新以及提升系統。近年大家可見港鐵於車站增設了不少座椅、育嬰間及智能洗手間等友善設施、翻新了逾130條扶手電梯以及更換超過25部升降機，以提升市民乘車體驗。以車務收益提供票價回贈相信最令市民有感的是港鐵提供的各種車費優惠。除了學生優惠、長者優惠、樂悠咭等恆常優惠外，亦有針對不同需要所提供的優惠如港鐵都會票、全月通加強版、早晨折扣等，大約每10個乘客中便有7人可享有票價優惠。與交通營辦商合作提供轉乘優惠大型運輸系統是最有效率又最環保的交通工具，但港鐵亦不可能觸及每個角落，為顧及居住於遠離鐵路地區的市民，過去五年港鐵一直與不同交通營辦商合作，例如聯同超過500條指定綠色專線小巴提供轉乘優惠，總數約2億元，希望與各方互惠互利之餘，更重要的是能夠惠及乘客，提供相宜的車費及一個更方便及無縫的交通網絡。看似小數目 實則數以億計值得一提的是，許多提議港鐵調減每年收費的百分比，一兩個巴仙不是甚麼大數目。港鐵公司財務總監許亮華表示，調減百分比看似不多，其實數以億計，例如，若來年減免車費0.5%, 相當於正常年份每年放棄車費收入近1億元，小數怕長計，30年累計至少約30億元，相當於購買42列新列車的成本。（資料由客戶提供）