﻿福建漁民下周改行「2+3」﻿ 衞健委為長者推分級服務

■內地傳將以廣東和福建為試點，逐步恢復與香港通關。

內地傳出將以廣東和福建為試點，逐步恢復與香港通關。有內媒發佈消息指，下周一（十九日）起福建漁民回歸只須接受「兩天集中隔離＋三天居家隔離」，並由明年一月初實行「0+3」。與此同時，國家衞健委宣佈，為高齡患基礎疾病的長者提供分類分級服務，在疫下加強保護長者。內媒《閩南日報》前日發佈「漳州市疫情防控『十條』措施」，其中一條指出，本月十九日起福建省漳州市漁民如有接觸境外人員，須按海外入境人員進行管控，即「2+3」，而明年一月九日起則再放寬為「0+3」。無論「2+3」抑或「0+3」，隔離人士期間會受健康碼管理，不得外出，並要定期進行核酸檢測。《星島頭條網》記者向漳州市衞健委宣傳辦查詢，中國對境外回國防疫措施，包括港澳台在內，工作人員回應指正在研究中，但還沒正式下發文件。放寬防疫 發熱門診排長龍另外，針對放寬防疫後，多地發熱門診大排長龍的情況，國家衞健委宣佈對高齡患基礎疾病的長者提供分類分級服務，務求精準分配有限的醫療資源。新計劃下，長者將因應其年齡、基礎性疾病情況及疫苗接種，分為三類，分別是一般人群、次重點人群及重點人群，當局會按分類提供不同的健康監測及探訪等醫療服務。此外，中國醫藥周三（十四日）宣佈與美國藥廠輝瑞簽訂進口分銷協議，負責輝瑞新冠口服藥在中國境內市場的進口和經銷，協議由昨日起生效，直至二三年十一月三十日；據內媒報道，內地網上醫療平台已開始或即將開放輝瑞新冠口服藥的網購。開放網購輝瑞新冠口服藥內地現時不再公佈無症狀感染個案數字，單日新增一千九百四十四宗本土陽性病例。中國工程院醫藥衛生學部院士張伯禮表示，Omicron病毒已在社會傳播，又值流感高峰期，料未來一至兩個月會迎來一波流行高峰，但預期今年春節是團圓年，各地人士有望回鄉過年。內地央視昨日發表評論文章，指絕大多數傳染病是與人類長期共存的，新冠病毒亦然；文中又提到疫情仍沒結束，但只要看清發展趨勢，堅持科學防疫，就能對疫情實現「戰略反攻」。