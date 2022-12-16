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3大銀行下月5日起可換新鈔

2022-12-16 列印
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農曆新年將至，三家發鈔銀行昨宣佈分行將於明年一月五日至一月二十一日，提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換。「迎新鈔」即雖舊仍簇新的鈔票，適合作封利是之用。

在提供換鈔服務的首三天，即明年一月五日至七日，銀行提早營業時間至早上八時。

上述三日早上八時至九時，專門用作提供換鈔服務；銀行亦會實施人流管理措施。金管局指三家發鈔銀行會確保新鈔及「迎新鈔」供應，市民毋須在首數天趕往兌換。
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