城大研發無線超薄「電子皮膚」

■超薄及柔軟材質，令使用者可穿戴於手。

城市大學領導的研究團隊研發一套無線的電觸覺反饋系統「WeTac」，其超薄及柔軟材質令其可穿戴於手，並可收集用家的個人化觸覺感應數據，有望帶來更傳神生動的虛擬觸感體驗。WeTac由一個可貼於前臂的微型軟片式驅動器，以及一塊水凝膠電極手掌貼片組成。前者為操控面板，後者則為觸感介面。整個驅動器淨重不足二十克，同時配備低功耗藍芽及可充電電池。至於手掌貼片的厚度僅得二百二十微米至一毫米，掌心至指尖位置都有電極覆蓋，即使轉換不同動作，都能展現其靈活性及保持有效觸覺感應。相比目前的觸感手套主要由氣泵和風管所構成，以電線及傳輸線路來供電和控制系統，WeTac輕薄、柔軟、緊貼皮膚，恍如第二層皮膚一樣。