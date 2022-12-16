城大研發無線超薄「電子皮膚」

WeTac由一個可貼於前臂的微型軟片式驅動器，以及一塊水凝膠電極手掌貼片組成。前者為操控面板，後者則為觸感介面。整個驅動器淨重不足二十克，同時配備低功耗藍芽及可充電電池。至於手掌貼片的厚度僅得二百二十微米至一毫米，掌心至指尖位置都有電極覆蓋，即使轉換不同動作，都能展現其靈活性及保持有效觸覺感應。
相比目前的觸感手套主要由氣泵和風管所構成，以電線及傳輸線路來供電和控制系統，WeTac輕薄、柔軟、緊貼皮膚，恍如第二層皮膚一樣。
香港各界殷切期盼與內地通關，行政長官李家超（圖）帶來好消息，他昨晚指出，香港二○二三年與內地通關「有很現實的可能性」，但在正式通關前，港府希望透過增加入境深圳的「健康驛站」配額和早前調整跨境貨車「點對...
2022-12-16
貴州省黔東南州錦屏縣三江鎮碼頭社區，昨發生一宗嚴重火災事故，造成四人死亡，十九幢房屋被燒毀。當局目前仍在調查事故原因。火災發生於昨日下午約三時二十分，接報後當地黨委、政府迅速組織消防、應急、公安、衞健...
2022-12-16
全球首富馬斯克經營的社交平台Twitter，已暫停一個專門追蹤馬斯克私人飛機行蹤的機械人帳號。該帳號擁有人的個人Twitter也被封殺，原因皆是涉嫌違反用戶守則和規例。這個名為@ElonJet的機械人...
2022-12-16
聖誕節臨近，屬傳統的消費檔期，有新盤趁勢夥拍代理推出優惠谷客。會德豐地產旗下藍田KOKO HILLS，昨日夥拍代理推出置業優惠。中原營業董事李玉祥表示，KOKO HILLS近日收樓入伙，買家可即買即住...
2022-12-16
聯儲局加息0.5厘符合預期，但聯儲局官員持續釋放鷹派信號，而且內地「三頭馬車」經濟數據全遜預期，恒指低開60點後持續向下，一度急挫逾400點，低見19233點，收市仍跌304點，報19368點，失守1...
2022-12-16
法國能夠在周三卡塔爾世界盃四強2:0擊敗黑馬摩洛哥，成為賽事史上第五支躋身決賽的衞冕球隊，全因顧全大局改任中場的前鋒基沙文，再次做好全能中場的角色，組織攻勢、防守掃蕩和補位包抄的工作全做妥。面對行軍快...
2022-12-16
ViuTV《百萬同居計劃》繼「撮合」黃德斌同Jeffrey後，原來仲有pair密友誕生，就是飾演有反社會人格「霍姐」同Mean精下屬「Fiona」的簡慕華（Rachel）同陳俞希（Hailey）。二人...
2022-12-16
香港政府貫徹復常不走回頭路的政策，持續放寬防疫措施，內地原本強調「動態清零」，近期調整防疫管制之快，似有後來居上之勢，除了不要求無症狀感染者申報，亦放寬以往的封控，同時減少跨境人流隔離。昨天傳出消息，...
2022-12-16
昨晚谷中舉行九場賽事，蘇兆輝除與文家良合作勝出「電子兄弟」和「安遇」，還為葉廄「一舖成名」報捷，可惜騎師王仍不敵潘頓，後者憑「凌厲」、「躡景追飛」和「美麗笑聲」贏馬，還有兩場季軍，以兩分力壓蘇兆輝封王...
2022-12-15