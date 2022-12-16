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美股中段跌713點

2022-12-16 列印
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美國多項最新數據顯示經濟有顯著放緩增長，加上聯儲局堅持鷹派主張，美股中段跌七百一十三點，中段報三三二五二點；納指則報一○八五三點，跌三百一十七點。滙控美國預託證券價格見四十六點八零港元，跌零點四零港元；騰訊則見三百二十四點四六港元，升六點八六港元。
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